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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda fiyatları açısından farklı stratejiler izledi

Bugün itibarıyla Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarına dair birbirinden farklı stratejiler izliyor.

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