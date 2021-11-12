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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler sağlıklı bir akış sağlamak adına yerel hurda fiyatlarını artırdı

Bugün Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını 50-560 TL/mt veya 1-55$/mt artırdı. Söz konusu güncelleme yerel ...

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