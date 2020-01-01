﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler gemi hurdası fiyatlarını sert biçimde artırdı

Deep sea hurda kanadındaki sert yükseliş devam ederken, İzmir bölgesindeki üreticiler de gemi hurdası fiyatlarını belirgin biçimde artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.