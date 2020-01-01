﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını bir kez daha artırdı

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, yerel hurda alım fiyatlarını Aralık ayında beşinci kez artırdığını açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.