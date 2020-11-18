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Tokyo Steel hurda alım fiyatları için Ekim ayındaki ilk değişimi yaparak iki tesisinde fiyat yükseltti

Tokyo Steel, iki tesisinde yeni hurda alım fiyatlarını artırdığını açıkladı.

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