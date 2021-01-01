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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel alım yapabilmek amacıyla hurda alım fiyatlarını bir kez daha yükseltti

Tokyo Steel, ihtiyacı olan hammadde alımı yapabilmek amacıyla Tahara tesisinde hurda alım fiyatlarını bir kez daha artırma kararı aldığını duyurdu.

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