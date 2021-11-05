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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’ın ithal hurda alım fiyatları daha da düştü

Geçtiğimiz hafta boyunca, Tayvan ithal hurda piyasasında, ABD ve Japonya çıkışlı tekliflerde yeni düşüşler görüldü.

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