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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları yatay, Japonya çıkışlı fiyatlar kabul edilebilir seviyelerde değil

Geçtiğimiz hafta, ABD’li tedarikçilerin hafta ortası itibarıyla piyasadan çekilmesiyle Tayvan’a ithal hurda akışı yavaşladı.

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