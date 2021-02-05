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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları daha da düştü, teklif sayısı da azaldı

Bu hafta Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları alıcılar tarafındaki negatif görünüm sonucu tekrar geriledi.

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