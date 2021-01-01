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< Hurda ve Hammadde

Tatil sebebiyle ABD’den Tayvan’a çok az hurda teklifi bulunuyor, Japonya çıkışlı fiyatlar yükseldi

Geçtiğimiz hafta, Tayvanlı alıcılar, başta ABD’den olmak üzere düşük sayıda teklif aldıklarını belirtti.

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