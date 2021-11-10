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< Hurda ve Hammadde

Shagang olumsuz beklentiler nedeniyle hurda alım fiyatlarını 7,8$/mt daha düşürdü

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 50 RMB/mt (7,8$/mt) daha düşürerek hurda piyasasının geleceğine yönelik olumsuz beklentileri olduğunu gösterdi.

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