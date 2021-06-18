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< Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını olumlu beklentiler sonucu 12,5$/mt artırdı

Shagang Group hurda alım fiyatlarını 80 RMB/mt (12,5$/mt) artırarak piyasanın gidişatına yönelik olumlu beklentileri olduğunu gösterdi.

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