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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda alım fiyatları daha da arttı

Küresel piyasalardaki olumlu beklentiler, ülkedeki yüksek nihai mamul fiyatları ve üreticilerin hammadde ihtiyaçları nedeniyle bir kez daha arttı.

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