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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da ihracatçıların hurda alım fiyatları yukarı yönlü

Türkiye’ye yapılan bağlantılarda deep sea hurda fiyatlarının artması, Baltık merkezli ihracatçıların beklentilerinin yükselmesine sebep oldu.

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