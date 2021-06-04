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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da hurda alıcıları alım fiyatlarını hafifçe yükseltti

Bu hafta Rusya’da yerel hurda alım fiyatları, çoğunlukla alıcıların döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek istemeleri nedeniyle revize edildi.

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