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Rus hurda ihracatçıları yerel alım fiyatlarını artırmaya devam ediyor

Rusya’nın Baltık Bölgesi’nde faaliyet gösteren hurda ihracatçıları, yerel alım fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

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