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Kardemir yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Kardemir yerel hurda alım fiyatlarını 8 Ocak tarihinde kaydedilen seviyelerine kıyasla düşürdü.

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