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< Hurda ve Hammadde

Kanada çıkışlı yeni hurda bağlantısı deep sea kanadında gevşeme sinyali veriyor olabilir

Kanadalı bir hurda tedarikçisi Türkiye ithal hurda piyasasına döndü ve şimdiden üç bağlantı yaptığı konuşulmakta.

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