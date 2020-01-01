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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları pozitif, yerel teklifler artmaya devam ediyor

Japonya çıkışlı H2 hurda için SteelOrbis referans fiyatları bu hafta sonu itibarıyla 32.500-33.500 JPY/mt (312-321$/mt) seviyelerine çıktı.

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