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İtalya’da hurda fiyatları Şubat bağlantılarında düştü

İtalya’da yerel hurda fiyatlarındaki artış trendi sona erdi.

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