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< Hurda ve Hammadde

İki Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

SteelOrbis’in 17 Mayıs tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticilerin ikisi yerel hurda alım fiyatlarını artırdı.

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