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< Hurda ve Hammadde

İki Türk entegre tesis yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Entegre çelik üreticilerinin ikisi yerel hurda alım fiyatlarını düne kıyasla 75-150 TL/mt veya 5-14$/mt artırdı.

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