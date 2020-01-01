﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için teklifini 14$/mt düşürdü

Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için teklifini bu sefer 1.500 JPY/mt (14$/mt) düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.