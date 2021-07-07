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< Hurda ve Hammadde

Hint hurda alıcıları ithalat bağlantılarını askıya aldı

Hindistan’da ithal hurda fiyatları keskin iniş çıkışlar kaydederken, kısa vadede hangi yöne gideceğine dair bir sinyal vermedi.

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