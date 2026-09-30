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Hint metal geri dönüşümcüleri AB'nin hurda ihracatını kısıtlama planına karşı hükümetten destek istedi

Çarşamba, 30 Eylül 2026 14:47:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Malzeme Geri Dönüşüm Birliği (MRAI), Avrupa Birliği'nin Mayıs 2027'den itibaren Hindistan'a hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik planına ilişkin hükümetten müdahale talep etti.

Avrupa Komisyonu, söz konusu atıklarda kalıcı ve toksik ağır metaller bulunabileceğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Hindistan'ın yeni düzenlemeler kapsamında AB'den hurda ithal etmeye uygun ülkeler listesinden çıkarılmasını önerdi.

MRAI'nin girişimine yanıt veren Hindistan Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili AB ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

MRAI, hükümete yaptığı başvuruda Hindistan'ın metal geri dönüşümü ve işleme tesislerine yönelik kapsamlı bir mevzuat çerçevesine sahip olduğunu belirtti. Birlik, AB'nin planını “kaynak korumacılığı” olarak nitelendirirken, hurdanın Avrupa metal sektörü açısından stratejik öneme sahip bir hammadde haline geldiğini ifade etti.

MRAI ayrıca Hindistan hükümetine, görüşmeleri devam eden Hindistan-AB serbest ticaret anlaşması kapsamında hurda ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulanması için girişimde bulunma çağrısı yaptı.

MRAI Başkanı Sanjay Mehta, Hindistan'ın AB'nin çelik hurdasına yönelik önerilen yetkili ülkeler listesinin dışında bırakılmasının, ülkenin Avrupa hurdası açısından önemli bir ihracat pazarı olması nedeniyle hem Hint hem de Avrupalı geri dönüşüm şirketleri için ciddi endişe yarattığını belirtti.

Mehta'ya göre MRAI, hükümetle iş birliği içinde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Birlik, sektör paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeyi ve 15 Ekim'de resmi başvuruda bulunmayı planlıyor.

Görüşülmesi beklenen önerilerden biri, işlenmiş ikincil hammaddeler için ayrı bir HS kodu oluşturulması. Sıradan atıklar ile belirli teknik gereklilikleri karşılayan yüksek kaliteli işlenmiş hurda veya ikincil hammaddeler arasında net bir ayrım yapılması amaçlanıyor. Böyle bir yaklaşım, yüksek kaliteli hammaddelerin Hindistan'a sevkiyatının devam etmesini sağlayabilir.

AB'nin yeni Atık Sevkiyatı Tüzüğü (WSR) Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme kapsamında güvenli atık ithalatına devam etmek isteyen ülkelerin Avrupa Komisyonu'na bildirimde bulunması ve atıkların çevreye duyarlı şekilde yönetileceğini teyit etmesi gerekiyor. Onaylanan ülkelerin yer alacağı ilk listenin bu yılın sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Henüz nihai hale gelmeyen mevcut taslak, Hindistan'a hurda ihracatını yasaklıyor.

Hindistan geçen yıl yaklaşık 8,45 milyon mt demir ve paslanmaz çelik hurdası ithal ederken, bunun yaklaşık 0,79 milyon mt'luk kısmı AB çıkışlı oldu.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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