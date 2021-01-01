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Hindistan’ın pelet ihracat fiyatları düştü, ticaret durma noktasına geldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’ın pelet ihracatı yavaşladı. Fiyatlar ise Çin’de demir cevheri ile parça ...

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