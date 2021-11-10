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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları düştü, fiyat düzeltmesi stok yenilemelerini artırabilir

Hindistan’da ithal hurda fiyatları aşağı yönlü hareket etse de fiyatlarda yerel hurda fiyatlarının stok yenilemelerini artırması bekleniyor.

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