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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları artarken, alıcılar piyasada daha aktif oldu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi

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