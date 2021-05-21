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Hindistan çıkışlı pelet fiyatlarındaki düşüş lojistik sorunlar ve Çin limanlarındaki ek ücretler nedeniyle hızlandı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan çıkışlı pelet fiyatlarındaki düşüş hız kazandı.

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