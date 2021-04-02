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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları haftaya zayıf başlamasının ardından güçlendi, Çin alımlarını artırdı

Geçtiğimiz hafta Hindistan çıkışlı pelet fiyatları keskin dalgalanmalar gösterdi.

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