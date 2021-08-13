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< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları daha da düşerek satışları durma noktasına getirdi

Hindistan pelet ihracat piyasasındaki olumsuz koşullar fiyatlar sertçe düştüğü için daha da kötüleşti.

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