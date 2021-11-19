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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları çok değişmedi ama düşüş bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan çıkışlı pelet fiyatları çoğunlukla değişmeden, belirli bir aralıkta seyretmeye ...

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