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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler yeniden düşük fiyatlı ithal hurda alımı yapmaya başladı, yerel fiyatlar daha da düştü

Güney Kore ithal hurda piyasasında beklentiler, bu hafta da olumsuz olmaya devam etti.

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