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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli alıcılar Japonya çıkışlı H2 hurda için karşı tekliflerini artırmak zorunda kaldı

Güney Koreli üreticiler Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini artırmaya devam etti.

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