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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore 75.000 mt ABD çıkışlı hurda aldı

İki büyük Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel ve Dongkuk Steel, bu hafta başka seçenekleri olmadığı için ABD çıkışlı hurda alımı yaptı.

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