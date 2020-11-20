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Global pik demir fiyatları her bağlantıda daha da arttı

Brezilya’ya yapılan son Ukrayna çıkışlı pik demir satışı global pik demir tedarikçilerini daha da heveslendirdi

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