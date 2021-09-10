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Demir cevheri fiyatları tüketimin iyice azalması sonucu 120$/mt’a indi

Demir cevheri fiyatları, Çin’de vadeli inşaat demiri kontratlarının ve genel çelik talebinin iyi gitmesine rağmen, Eylül ...

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