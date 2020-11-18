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Demir cevheri fiyatları sabit kaldı, düşüş riski devam ediyor

Çin’de demir cevheri fiyatları, son iki güne kıyasla sabit kaldı ve 29 Ekim’e kıyasla yalnızca hafifçe düşüş gösterdi.

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