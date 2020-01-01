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Demir cevheri fiyatları Çinli üreticilerin yüksek kârlılığı ve güçlü talep sayesinde arttı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Çinli son kullanıcıların güçlü talebi ve yüksek kârlılığı sayesinde keskin bir şekilde yükseldi.

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