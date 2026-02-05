Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılında %27,3 geriledi

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %27,3, %24,4, %6,3, %7,3 ve %9,9 düşüş kaydetti.

Sadece Aralık ayında ise koklaşabilir taş kömürü ve ithal demir cevheri ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %0,09 ve %0,23 artarken, metalürjik kok, yerel demir cevheri ve ithal hurda alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %0,35, %0,18 ve %1,39 geriledi.