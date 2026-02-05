 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılında %27,3 geriledi

Perşembe, 05 Şubat 2026 10:09:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %27,3, %24,4, %6,3, %7,3 ve %9,9 düşüş kaydetti.

Sadece Aralık ayında ise koklaşabilir taş kömürü ve ithal demir cevheri ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %0,09 ve %0,23 artarken, metalürjik kok, yerel demir cevheri ve ithal hurda alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %0,35, %0,18 ve %1,39 geriledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Şubat 2026

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Şubat 2026

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Şubat 2026

03 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 2 Şubat 2026

02 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Ocak 2026

30 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 29 Ocak 2026

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 28 Ocak 2026

28 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Ocak 2026

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Ocak 2026

26 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Ocak 2026

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis