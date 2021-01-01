﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları talebe yönelik endişeler nedeniyle yeniden 100$/mt CFR’ın altına düştü

Bugün Çin’de ithal cevher fiyatları, hem günlük hem de haftalık bazda hafifçe gerileyerek yeniden 100$/mt CFR seviyesinin altına ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.