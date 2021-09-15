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Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları ile daha düşük kalite arasındaki fark açıldı

Çin spot piyasasında Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, diğer kalite cevher fiyatlarıyla birlikte düşmeye ...

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