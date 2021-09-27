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Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları yükselişini sürdürüyor

Çin spot piyasasında %65 tenörlü Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları geçtiğimiz haftanın başındaki 131$/mt ...

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