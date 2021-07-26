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Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları iki gün içerisinde 13$/mt geriledi

Geçtiğimiz Cuma günü, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü sinter besleme demir cevheri fiyatları iki gün öncesinin 249$/mt CFR Çin ...

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