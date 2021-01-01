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Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları düştü

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü yüksek kalite demir cevheri ile %62 tenörlü Avustralya çıkışlı demir cevheri arasındaki fark %19,3’e ...

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