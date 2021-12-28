﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları değişmedi

Brezilya çıkışlı yüksek kalite %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, bir hafta öncesine kıyasla değişmedi ve 142$/mt CFR Çin seviyesini koruyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.