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Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları artışını sürdürüyor

Brezilya çıkışlı yüksek kalite %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, 22 Kasım tarihindeki 109$/mt CFR Çin seviyesine kıyasla ...

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