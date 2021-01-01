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Brezilya çıkışlı yüksek fiyatlı demir cevheri fiyatları yine düştü

Brezilya çıkışlı yüksek kalite %65 tenörlü demir cevheri fiyatları, geçtiğimiz Cuma günkü 148$/mt CFR Çin seviyesine ...

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