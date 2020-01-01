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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları sertçe düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Brezilya’da demir cevheri fiyatları ortalama 11$/mt düşüş gösterdi.

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