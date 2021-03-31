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Bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi

Bugün Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.

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